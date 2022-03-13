13 Mart 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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13 Mart 2022 Trt1 Yayın Akışı

13.03.2022 06:42
13 Mart 2022 Trt1 Yayın Akışı

13 Mart 2022 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Masumlar Apartmanı

04:45 Şehirden Uzakta

05:40 Yeşil Deniz

08:25 Payitaht Abdülhamid

11:50 Enine Boyuna

13:00 Kameralı Adam

13:45 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

17:00 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

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Pelin Çift ile Gündem Ötesi, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 13 Mart 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 13 Mart 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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