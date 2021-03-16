13 Mart saat 14.04'te yayımlanan "Sri Lanka'da burka giymek yasaklandı" başlıklı haberimizi iptal ederek aşağıdaki haberi yayımlıyoruz. - Son Dakika

Sri Lanka'da burka giymenin yasaklanması önerisi onay için kabineye sunuldu.

Kamu Güvenliği Bakanı Sarath Weerasekara, 13 Mart'ta ülkede burkanın yasaklanmasına ilişkin Bakanlar Kurulunun onayını talep eden öneriyi imzaladı.

Bakan Weerasekara, Budist tapınağındaki bir törende yaptığı konuşmada, "burkanın ulusal güvenliğe doğrudan etkisi bulunduğunu ve aşırılığın bir göstergesi olduğunu" savunarak "Geçmişte çok Müslüman dostumuz oldu ama Müslüman kadınlar ve kızlar hiçbir zaman burka giymiyordu. Bu, son zamanlarda ortaya çıkan aşırılığın göstergesi. Bunu kesinlikle yasaklayacağız." ifadesini kullandı.

Weerasekara ayrıca Sri Lanka'da binden fazla medresenin kayıt dışı olduğunu ve ulusal eğitim programına uymadığını ileri sürerek gerekli düzenlemelerin yapılmaması halinde bu kurumların kapatılmasına yönelik adımların atılacağını söyledi.

Sri Lanka Hükümet Sözcüsü Keheliya Rambukwella da yaptığı açıklamada, burka yasağının, istişare ve uzlaşı gerektiren ciddi bir mesele olduğunu belirterek değerlendirilmesinin zaman alacağını kaydetti.

Sri Lanka hükümeti, 2019'da otellere ve kiliselere düzenlenen saldırılardan sonra burka giymeyi geçici olarak yasaklamıştı.

Sri Lanka'daki terör saldırıları

Sri Lanka'da, 21 Nisan 2019'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında, Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu. Yetkililer, saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.