13. Mavi Bayrak Eğitim Semineri Antalya'da başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 13. Mavi Bayrak Eğitim Semineri Antalya'da başladı - Son Dakika

13. Mavi Bayrak Eğitim Semineri Antalya'da başladı

6 saat önce

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Tevfik Epikmen, çevre bilincini bulundukları il ve ilçedekilere de aşılamak için çalışma yaptıklarını bildirdi.

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Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Tevfik Epikmen, çevre bilincini bulundukları il ve ilçedekilere de aşılamak için çalışma yaptıklarını bildirdi.

Epikmen, TÜRÇEV tarafından yerel yöneticilere yönelik Antalya'da bir otelde düzenlenen 13. Mavi Bayrak Eğitim Semineri'nin açılışında yaptığı konuşmada, seminer kapsamında yapılacak "İklim Krizi, Kirlilikler ve Biyolojik Çeşitlilik Kaybı İlişkisi" çalıştayından çıkacak sonuçla 2020-2024 yılları mavi bayrak kriterlerinin belirleneceğini söyledi.

Dünyanın iklim felaketine doğru hızla ilerlediğini savunan Epikmen, "Bu nedenle, sadece bir plajdan bahsedip, mavi bayraktan bahsedip kalmıyoruz. Çevre bilincini bulunduğumuz il ve ilçedekilere de aşılamak için çalışma yapıyoruz. Artık tehlike kendi kıyımızdan, şehrimizden kaynaklanan tehlike değil. Artık, çok uzaklardan da tehlike gelip sizi buluyor. Kıyılarımızın kirliliği karşımıza çıkıyor. Bütün bunların üstesinden gelmek istiyoruz." diye konuştu.

Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, mavi bayrağın, Antalya gibi 15 milyon yabancı turisti ağırlayan bir il için son derece önemli olduğunu vurguladı.


Plajlara mavi bayrak almak kadar, bayrakların bulundukları yerde kalmasının da önemli olduğuna değinen Şaşmaz, şöyle dedi:

"Mavi bayrak konusunda valiliklere, belediyelere ve diğer kamu kuruluşlarına ve tüm kentte yaşayanlara sorumluluk düşüyor. Türkiye'nin sahip olduğu mavi bayraklarını yarıya yakınının Antalya'da olması bizim için çok önemli. Mavi bayrak alan plajlarımızın bu özelliklerinin devam ettirilmesi için gerek yerel yönetimlerin gerekse de valilik ve diğer kamu kuruluşlarının üzerilerine düşeni fazlasıyla yapmaya devam edecektir."

Seminere, 15 kıyı ilde bulunan 36 belediye, 7 turizm birliği ve yerel dernekleri temsil eden 100'ün üzerinde katılımcı katıldı.

Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:42 Kaynak: AA
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