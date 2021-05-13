13 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

13 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı
13.05.2021 06:42
13 Mayıs 2021 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
02:00 Stadyum
04:30 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Bundesliga
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:35 Euro 2020 Magazin
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
17:55 2020 - 2021 Sezonu İng Basketbol Süper Ligi Play - Off Çeyre
20:00 Spor Akşamı
21:00 Futbol Aklı
23:05 İleri Üçlü
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