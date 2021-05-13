13 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

02:00 Stadyum

04:30 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Bundesliga

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:35 Euro 2020 Magazin

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV

17:55 2020 - 2021 Sezonu İng Basketbol Süper Ligi Play - Off Çeyre

20:00 Spor Akşamı

21:00 Futbol Aklı

23:05 İleri Üçlü