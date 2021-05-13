Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
03:30 1 Gün Kala
04:35 İyilik Hikayeleri
05:05 Mesnevi'den Hikayeler
05:30 Bayram Namazı
07:00 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası
08:30 Bayram Sevinci
10:30 Bizim Köyün Şarkısı
12:50 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:35 İyilik Hikayeleri
15:50 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Organize İşler
22:25 Teşkilat
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 13 Mayıs 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika