13 Mayıs 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

02:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

03:30 1 Gün Kala

04:35 İyilik Hikayeleri

05:05 Mesnevi'den Hikayeler

05:30 Bayram Namazı

07:00 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası

08:30 Bayram Sevinci

10:30 Bizim Köyün Şarkısı

12:50 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:35 İyilik Hikayeleri

15:50 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Organize İşler

22:25 Teşkilat