13 Mayıs Cuma günü hava nasıl olacak? - Son Dakika
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13 Mayıs Cuma günü hava nasıl olacak?

13.05.2022 07:47
13 Mayıs Cuma günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Denizli ve Uşak çevreleri ile Manisa'nın doğusu, Afyonkarahisar ve Burdur'un batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

13 Mayıs Cuma günü hava nasıl olacak?

MARMARA

Az bulutlu ve açık, güney kesimleri ile öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Denizli ve Uşak çevreleri ile Manisa'nın doğu, Afyonkarahisar'ın batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde batı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 27°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Burdur'un batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

OSMANİYE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Eskişehir ve Konya çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

GÜMÜŞHANE °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 13 Mayıs Cuma günü hava nasıl olacak? - Son Dakika


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