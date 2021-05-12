13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor - Son Dakika

13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor

12.05.2021 09:02

İçişleri Bakanlığı'nın ilgili genelgesi gereği Ramazan'ın sona ermesiyle birlikte yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmalarının çalışma saatinde değişikliğe gidilecek. Bu iş yerleri ile firmaların 13 Mayıs Perşembe günü itibarıyla saat 01.00'e kadar paket servis yapabileceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan karar doğrultusunda, koronavirüs ile mücadele kapsamında 29 Nisan saat 19.00'da uygulanmaya başlanan ve 17 Mayıs 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi devam ediyor. Tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bu dönemde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemiş ve tatlıcılar, 10.00-17.00 saatlerinde hizmet verebiliyor.

FIRINLAR İÇİN SAAT SINIRLAMASI YOK

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bunların sadece ekmek satan bayileri için saat sınırlaması bulunmuyor. Ramazan Bayramı süresince araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemiş ve tatlıcılardan 10.00-17.00 saatlerinde, fırınlar ile bunların ekmek satan bayilerinden ise gün boyunca temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

FIRIN, MANAV, BAKKAL, KASAP, KURUYEMİŞ VE TATLICILARDA DEĞİŞİKLİK YOK

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, arife günü ile Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği 13, 14 ve 15 Mayıs'ta söz konusu işyerlerinin çalışma şekillerinde değişiklik yapılmayacak. Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemiş ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatlerinde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bunların sadece ekmek satan bayileri ise gün boyunca hizmet vermeye devam edecek.

Temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu işyerlerinden ikamete en yakın olanlara araç kullanmamak şartıyla gidip gelinebilecek. Söz konusu işyerleri, aynı saatler arasında siparişlerini adreslere paket servis şeklinde de ulaştırabilecek.

YEME-İÇME YERLERİNİN ÇALIŞMA SAATİ DEĞİŞİYOR

İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi gereği yeme-içme yerleri ile çevrim içi yemek sipariş firmalarının çalışma saatinde 13 Mayıs Perşembe günü itibarıyla değişikliğe gidilecek. Ramazan Bayramı'nın birinci gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis şeklinde hizmet verebilecek bu iş yerleri ile firmalar, Ramazan'ın sona ermesiyle saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.

13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor

İçişleri Bakanlığı, Market, Manav, Mayıs, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor - Son Dakika Ekonomi


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