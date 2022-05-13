13 Mayıs'ta dolar 15,46 seviyelerinde alıcı buluyor - Son Dakika

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Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 15,3808'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,5 artışla 15,4560'tan işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 yükselişle 16,0630'dan, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 18,8680'den satılıyor.

Dolar endeksi, dün yukarı yönlü hareketini sürdürerek 104,9'u test etmesinin ardından bugün 104,6 ile 20 yılın en yüksek seviyesinde kalmaya devam ediyor. Dün 1,0354 ile Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyeyi gören avro/dolar paritesi ise bugün 1,04'ün hemen üzerinde bulunuyor.

FED KARARI SONRASI ANALİSTLERİN YORUMU

Analistler, küresel ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeler devam ederken merkez bankalarının para politikalarına yönelik güvenin de sorgulandığını belirterek, bu durumun yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma eğiliminin sürmesine neden olduğunu söyledi. Küresel ölçekte dolar talebinin gücünü koruduğunu vurgulayan analistler, bugün merkez bankaları yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.