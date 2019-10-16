13 metrelik kör kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
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Muğla'nın Seydikemer ilçesi Yakabağ Mahallesinde 13 metre derinlikteki kör kuyuda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:14 Kaynak: İHA
Muğla'nın Seydikemer ilçesi Yakabağ Mahallesinde 13 metre derinlikteki kör kuyuda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.
İçinde su bulunan 13 metre derinlikteki kör kuyuya yaklaşık bir hafta önce düştüğü öğrenilen sokak köpeğinin kuyudan çıkarılması için 15 metre uzunluğundaki halatlı merdiven ile kör kuyuya indiler. İp yardımı ile kuyudan çıkarılan köpek, doğal ortama bırakıldı. - MUĞLA
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