Son Dakika Haberleri: 13 metrelik kör kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
Son Dakika 3. Sayfa 13 metrelik kör kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

13 metrelik kör kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

1 saat önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Yakabağ Mahallesinde 13 metre derinlikteki kör kuyuda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

13 metrelik kör kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı, System.String[]

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Yakabağ Mahallesinde 13 metre derinlikteki kör kuyuda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.


İçinde su bulunan 13 metre derinlikteki kör kuyuya yaklaşık bir hafta önce düştüğü öğrenilen sokak köpeğinin kuyudan çıkarılması için 15 metre uzunluğundaki halatlı merdiven ile kör kuyuya indiler. İp yardımı ile kuyudan çıkarılan köpek, doğal ortama bırakıldı. - MUĞLA

Seydikemer, İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:14 Kaynak: İHA
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