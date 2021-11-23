13 milletvekili hakkında dokunulmazlık fezlekesi TBMM'de - Son Dakika

TBMM Başkanlığı'na, 13 milletvekili hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi ulaştı.

13 milletvekili hakkındaki yeni dokunulmazlık fezlekeleri TBMM Başkanlığı'na ulaştı. HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan hakkında iki adet, Van milletvekili Murat Sarısaç hakkında üç adet, Siirt milletvekili Sıdık Taş hakkında üç adet, HDP'den Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, Van Milletvekili Sezai Temelli, Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Batman Milletvekili Feleknas Uca, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır Milletvekili Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında fezleke düzenlendi.

(Ahmet Umur Öztürk/ İHA)