13 milyon emekliye 9 milyar TL promosyon ödemesi yapılacak - Son Dakika

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanvekili İsmail Yılmaz, "Maaşı bin 500 TL'ye kadar olan emeklilerimize 500 TL, bin 500-2 bin 500 TL arasında olan emeklilerimize 625 TL, 2 bin 500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılmasını kararlaştırdık. Ödemeler anlaşmayı müteakiben peşin olarak yapılacaktır. 13 milyon emekli ve hak sahibine 9 milyar TL promosyon ödemesinin yapılmasını öngörüyoruz" dedi.



Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası arasında emekliler için banka promosyonu protokolü imzalandı. Protokole SGK Başkanvekili İsmail Yılmaz ve Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan imza attı. Basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten SGK Başkanvekili Yılmaz, "Emeklilerimizle ilgili asılsız haberler yapılmakta iken bile Kurum olarak emeklilerimiz için iyileştirici çalışmalar yapmaya devam ediyorduk. Bu vesile ile bir kez daha bayram ikramiyelerinde kesinti yapılacağı, sağlık kesintilerinin artırılacağı şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etmek isterim. Emeklilerimiz müsterih olsunlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 2017 yılında Kurumumuz ile bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında emeklilerimize ilk defa 3 yıllık süre için promosyon ödenmesi sağlandı. Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 12 milyon emekli ve hak sahibine 4,6 milyar TL tutarında ödeme yapılmıştır" dedi.



"Ödemeler anlaşmayı müteakiben peşin olarak yapılacaktır"



Emeklilere banka promosyonu ödenmesine ilişkin 3 yıllık sürenin dolması nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla 2020-2023 dönemi promosyon ödemelerine yönelik çalışmaların tamamlandığını kaydeden Yılmaz, "Yeni dönem için promosyon ödemesi kapsamında emekli aylığı bin 500 TL'ye kadar olan emeklilerimize 500 TL, bin 500-2 bin 500 TL arasında olan emeklilerimize 625 TL, 2 bin 500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılmasını kararlaştırdık. Ödemeler anlaşmayı müteakiben peşin olarak yapılacaktır" diye konuştu.



"13 milyon emekli ve hak sahibine 9 milyar TL promosyon ödemesinin yapılmasını öngörüyoruz"



Promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış sağlandığını bildiren Yılmaz, "Bu kapsamda 13 milyon emekli ve hak sahibine 9 milyar TL promosyon ödemesinin yapılmasını öngörüyoruz. Emekli aylığı ödemeleri içerisinde en yüksek orana sahip olan Ziraat Bankası, promosyon ödemlerinin yaklaşık yüzde 40'ını gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda diğer kamu ve özel bankaların da bu süreçte bir önceki dönemde olduğu gibi aktif rol oynayıp katkı sağlayacaklarına da inancımız tamdır. Bankalar kendi inisiyatiflerinde olmak üzere bu tutarların üzerinde promosyon ödemesi yapabilirler. Bu



konuda zaman zaman çeşitli kampanyalar düzenlediklerini duyuyoruz. Emeklimizin promosyon ödemesi alabilmesi için tek şart maaş aldığı bankaya 3 yıl bankada kalma taahhüdünde bulunmasıdır" dedi. - ANKARA