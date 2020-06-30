13 milyon lira isabet eden kupon hırsızlığı davasında görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

13 milyon lira isabet eden kupon hırsızlığı davasında görüntüler ortaya çıktı

- 13 milyon lira isabet eden kupon hırsızlığı davasında görüntüler ortaya çıktı 13 milyon liranın bavullarla taşınma anı kamerada Üsküdar'da 7 yıllık arkadaşına ait 13 milyon 200 bin lira isabet eden sayısal loto kuponunu çaldığı iddiasıyla yargılanan kadının parayı bankadan tahsil etme...

- 13 milyon lira isabet eden kupon hırsızlığı davasında görüntüler ortaya çıktı

Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Başsavcılık, Bakan Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşımlara soruşturma başlattı

13 milyon liranın bavullarla taşınma anı kamerada

İSTANBUL - Üsküdar'da 7 yıllık arkadaşına ait 13 milyon 200 bin lira isabet eden sayısal loto kuponunu çaldığı iddiasıyla yargılanan kadının parayı bankadan tahsil etme görüntüleri ortaya çıktı. Dava dosyasına giren görüntülerde, paraların bavullara yerleştirilmesi ve bankadan çıkarılması yer alıyor.

Üsküdar'da geçtiğimiz yıl 7 yıllık arkadaşı Murat Sayın'aait 13 milyon 200 bin lira isabet eden sayısal loto kuponunu çaldığı ve parayı patronuna tahsil ettirdiği iddia edilen Mehtap Baysal ve patronunun yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Anadolu 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki Murat Sayın'ın avukatları Feray Köksal ve Batuhan Oğuz katılırken, sanık Mehtap Baysal'ın avukatı Erkin Çınar da salonda hazır bulundu.

"Benim için bilet oynamasını istedim"

Tutuksuz sanık Mehtap Baysal duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemiile bağlandı. Duruşmada savunma yapan sanık Baysal, "8 Mart günü ben Murat Sayın'ı arayarak benim için bilet oynamasını istedim. Buluştuktan sonra bana biletleri verdi. Çekiliş saatinden sonra saat 22.00 gibi biletlere baktım. Biletleri kontrol ettiğimde Murat Bey yanımdaydı. Bu şans oyunlarını sürekli oynadığım için oturup heyecanla sonucu beklemedik. Ben biletin çıktığını kendisine söylemek zorunda değildim. Kendisine güvenmediğim için sakladım. Fatih Yolcu benim patronumdur. Ona biletin bana çıktığını söyledim. Patronuma güvendiğim için böyle davrandım. Para benim olduğu için parayı hangi hesaba yatıracağıma da ben karar veririm. Ben parayı nereye yatırdığımı ve nasıl harcadığımı açıklamak zorunda değilim. Ben Fatih Yolcu'nun hesabından EFT yapılarak ve elden olarak tüm paramı aldım. İkramiyenin tamamı 13 milyon 200 liradır. Fatih Yolcu'ya kesinlikle bu olayla ilgili hiç para vermedim" dedi.

"Büyük meblağ olduğu için avukatımla çektim"

Parayı çekerken yanında avukatı olduğunu söyleyen sanık Baysal, "Büyük bir meblağ çektiğim için hukuk bilen bir insanla çekmem normal. Avukatın yanında çalışan şoför Ö.K. paraları tahsil ederken bize yardımcı oldu. Ben aracı bankanın önüne getirirken avukatım valizlere yardım etti. Bu parayı aldım ancak nasıl harcadığım konusunda beyanda bulunmak istemiyorum" diye konuştu. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Paraların bavullarla taşınma anı kamerada

Öte yandan, ikramiyenin çekilme anına ilişkin görüntüler dava dosyasına girdi. Görüntülerde Mehtap Baysal'ın avukatıyla birlikte bankaya geldiği, paraların bavula yerleştirilerek bankadan çıkarıldığı yer alıyor.

Olayın Geçmişi

Belçika'dan Türkiye'ye gelen Murat Sayın, 8 Mart 2019 tarihinde Gebze'de bir bayiye girerek büyük ikramiye çekilişi için 10 tam kupon sayısal loto oynadı. Daha sonra 7 yıllık arkadaşı Mehtap Baysal ile görüşen ve birlikte zaman geçiren Sayın, arkadaşıyla birlikte aldığı biletleri kontrol etmeye başladı. Bu sırada kuponlardan biri kayboldu. Ardından Belçika'ya geri dönen Sayın, ikramiyenin biletleri aldığı bayiye çıktığını öğrendi. Türkiye'ye döndüğünde savcılığa olaya ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Murat Sayın'ın arkadaşı Mehtap Baysal'ın "hırsızlık" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, parayı hesabına tahsil ettiği iddia edilen Fatih Yolcu'nun ise, "hırsızlığa yardım" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Asliye Ceza Mahkemesi, Üsküdar, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 18:17 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 13 milyon lira isabet eden kupon hırsızlığı davasında görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:02 Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı 23:10 Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı 21:39 Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı 21:29 Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı 21:13 Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi 20:07 Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor 19:41 Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi 19:17 Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı 19:16 Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı 18:53 Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı 17:19 ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce 16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 10:30 Yaptığı çanta beğenilince seri üretime başlayan girişimci, şimdi 13 ülkeye ihracat yapıyor 10:03 Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak 09:18 Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:01
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
23:09
İbrahim Tatlıses, 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya'yı eski eşiyle tanıştırmış
23:07
İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
22:53
Abdullah Gül'den çoklu baro yalanlaması: Ben önermedim
22:44
Başsavcılık, Bakan Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşımlara soruşturma başlattı
22:43
Tahran'da bir klinikte gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi: 19 kişi öldü
22:25
Bakan Albayrak, yeni doğan çocuğu için mesaj atan ve dua edenlere teşekkür etti
22:13
YÖK, İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı
21:57
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
21:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 00:24:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 13 milyon lira isabet eden kupon hırsızlığı davasında görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]