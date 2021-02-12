'Vampir Sibel' kendini bu sözlerle savundu: Kendi istekleri doğrultusunda para veriyordular - Son Dakika

'Vampir Sibel' kendini bu sözlerle savundu: Kendi istekleri doğrultusunda para veriyordular

12.02.2021 15:56
'Vampir Sibel' kendini bu sözlerle savundu: Kendi istekleri doğrultusunda para veriyordular, System.String[]

Eskişehir'de psikolojik rahatsızlığı olanları tedavi ettiği yalanıyla 13 milyon liralık dolandırıcılık yapan 'Vampir' lakaplı Sibel Gönül, "Bizim sosyal yardımlaşma faaliyetlerimiz vardı. Bu kişiler, kendi istekleri doğrultusunda para veriyordu. Zekat ve kurban parasını zorla aldı, şeklindeki suçlamaları da kabul etmiyorum" dedi.

Eskişehir'de çiftlik evinde 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan tutuklanan ve hakkında 121 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Sibel Gönül'ün (50) yargılanmasına bugün devam edildi. Eskişehir 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu Sibel Gönül, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, tutuksuz sanıklar avukat oğlu Sadık Hamza Gönenli ile Hasan Can B. ve Serkan D., geldi.

"KENDİLERİ PARA VERDİ"

Tanıkların dinlenmesinin ardından söz verilen Sibel Gönül, kimseden para istemediğini savunarak, suçlamaları kabul etmedi. Çiftliğe gelenlerin sosyal faaliyetlerini desteklemek amacıyla kendi istekleriyle para verdiğini öne süren Gönül, "Hakkımdaki ifadeleri kabul etmiyorum. Kimseden para talebinde bulunmadım. Ayrıca kimseye de 'parayı doğalgaz kutusuna bırakın' demedim. 'Kurban' ya da 'zekat' adı altında para istemedim. Bizim sosyal yardımlaşma faaliyetlerimiz vardı. Bu kişiler, kendi istekleri doğrultusunda para veriyordu. Zekat ve kurban parasını zorla aldı, şeklindeki suçlamaları da kabul etmiyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Gönül'ün tutukluluk halinin karar vererek, duruşmayı erteledi.

ÇİFTLİK EVİNE AĞUSTOS 2020'DE BASKIN YAPILDI

Tepebaşı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keskin Mahallesi'nde, 10 dönümlük arazinin üzerine kurulan ve sözde 'dergah' olarak adlandırılan çiftlik evine, geçen yıl ağustos ayında baskın düzenledi. Sibel Gönül'den psikolojik rahatsızlığı bulunan kişileri ilginç yöntemlerle 'sözde' tedavi ettiğini bu yolla da 13 milyon liralık vurgun yaptığı iddiasıyla danışanları şikayetçi oldu. Bunun üzerine soruşturma başlatan jandarma ekipleri, çiftlik evine düzenledikleri baskında Sibel Gönül'ün avukat olan oğlu Sadık Hamza Gönenli'yi gözaltına aldı. Gönenli tutuklanırken, kaçan anne, bir süre sonra Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yakalandı.

Soruşturma sonunda Sibel Gönül ile bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen avukat oğlu Sadık Hamza Gönenli ile Serkan D. ve Hasan C.B. hakkında, 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 121 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'Vampir Sibel' kendini bu sözlerle savundu: Kendi istekleri doğrultusunda para veriyordular

Dolandırıcılık, Eskişehir, Mahkeme, Dergah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Vampir Sibel' kendini bu sözlerle savundu: Kendi istekleri doğrultusunda para veriyordular - Son Dakika


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