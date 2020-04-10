13 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri... - Son Dakika

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13 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri...
6 saat önce
13 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri ertelendi.
13 Nisan- 1 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:18 Kaynak: AA
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