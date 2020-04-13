13 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Deli Yürek: Bumerang Cehennemi
01:00 Karayip Korsanları 2: Ölü Adamın Sandığı
02:40 Deli Yürek: Bumerang Cehennemi
04:50 Seviyor Sevmiyor
07:30 atv’de Hafta Sonu
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:25 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:45 Bir Zamanlar Çukurova
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Moana
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
22:00 Karayip Korsanları 2: Ölü Adamın Sandığı