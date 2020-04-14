13 Nisan 2020 Haberleri - Son Dakika

13 Nisan 2020 Haberleri
52 dakika önce
13 Nisan 2020 Manşet Haberleri.
- İrem Derici, karantina pozlarını paylaştı: Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim çoktan tıkardım eve kendimi
- Ali Babacan, Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili konuştu: Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır gibi değil
- Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak
- Karl-Anthony Towns'un annesi, koronavirüsten hayatını kaybetti
- Libya'dan Hafter'i destekleyen ülkelere uyarı: Evlatlarınızı size tabutlarla göndereceğiz
- Macron'dan aylar sonra gelen itiraf: Koronavirüs salgınına iyi hazırlanmadık
- İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi!
- Karantinada olan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı
- Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüsü yendi
- Trump'a karşı birleştiler! Bernie Sanders başkanlık yarışında Joe Biden'ı destekleyecek
- Ekrem İmamoğlu, kaldıkları otelden çıkarılan sağlık çalışanlarına sahip çıktı
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Süleyman Soylu'nun görevini sürdürmesi CHP'de rahatsızlık yarattı
- DSÖ Başkanı Ghebreyesus: Koronavirüs önlemlerinin hepsini aynı anda kaldırmak olmaz
- Meclis'te kavga çıktı, vekiller sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
- Bursa'da kronik rahatsızlıkları bulunan 60 yaşındaki kadın, koronavirüsü yendi
- Türk Hava Yolları'nın kaptan pilotu Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
- Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı
- Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı
- Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı
- Beyoğlu'nda 4 noktaya giriş çıkışlar 14 gün süreyle sınırlandırılıyor
- Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu
- Kulüpler Birliği'nden zarar açıklaması: Yayıncı kuruluş ödeme yapmadı, kulüpler yüzde 30 zararda
- Fitness modeli Amanda Lee, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar
- Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi
- Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti
- Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
- Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor
- Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
- Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi
- Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi
- Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 566 artarak 20 bini aştı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum
- Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma bu hafta sonu da devam edecek
- Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
- Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi
- Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz
- Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı
- New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 12:18
Son Dakika Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Ali Babacan, Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili konuştu: Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır gibi değil Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'nun, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yapması tepki çekti