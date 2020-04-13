13 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Hekimoğlu
01:45 Son Silah
02:45 Poyraz Karayel
03:15 Poyraz Karayel
04:30 5N 1K
05:00 Poyraz Karayel
05:15 Akasya Durağı
06:15 Yabancı Damat
07:00 Kalbim Ege'de Kaldı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
07:45 Akasya Durağı
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
10:45 Aşk-ı Memnu
12:30 Gelinim Mutfakta
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Çarkıfelek
16:15 Arka Sokaklar
17:00 Umudumuz Şaban
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20:00 Sar Başa
20:00 Herkül: Efsane Başlıyor
22:00 Çok Güzel Hareketler 2
22:30 Sar Başa