13 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Hekimoğlu

01:45 Son Silah

02:45 Poyraz Karayel

03:15 Poyraz Karayel

04:30 5N 1K

05:00 Poyraz Karayel

05:15 Akasya Durağı

06:15 Yabancı Damat

07:00 Kalbim Ege'de Kaldı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

07:45 Akasya Durağı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

10:45 Aşk-ı Memnu

12:30 Gelinim Mutfakta

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Çarkıfelek

16:15 Arka Sokaklar

17:00 Umudumuz Şaban

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Sar Başa

20:00 Herkül: Efsane Başlıyor

22:00 Çok Güzel Hareketler 2

22:30 Sar Başa