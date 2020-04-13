13 Nisan 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:50 Kiralık Aşk

01:30 Kiralık Aşk

02:40 Vahe ile Evdeki Mutluluk

03:30 Tülin Şahin ile Moda

04:00 Türk Müziği

04:30 Erkenci Kuş

05:00 Erkenci Kuş

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:30 Çilek Kokusu

09:45 Sevdim Seni Bir Kere

10:00 Ruhun Doysun

10:45 Kiralık Aşk

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

15:45 Erkenci Kuş

16:45 Erkenci Kuş

18:45 Star Haber

20:00 Ufak Tefek Cinayetler

20:00 Güldüy Güldüy

22:45 Güzel Köylü