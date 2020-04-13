13 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 Bundesliga
01:00 Fransa - İzlanda
01:15 2018 DÜNYA KUPASI EN GÜZEL 20 GOL
01:30 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI YARI FİNAL KARŞ.' ALMANYA - F
01:30 Almanya - Fransa
02:40 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar
03:00 Portekiz - Galler
03:10 Rusya 2018 FIFA Magazin
04:30 Kırkpınar Başpehlivanlık Güreşleri
04:40 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri
04:45 Spor Kitaplığı
04:50 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI FİNAL KARŞ.' PORTEKİZ - FRANS
04:50 Portekiz - Fransa
05:05 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol
05:20 Real Madrid - Atletico Madrid
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Hava Yarışları
07:00 Formula E Sokak Yarışları
07:30 Arsenal Goller
07:55 Kamu Spotu: İşte Spor
07:55 Spor ve Sağlık
08:00 Dünyanın En Güçlü Adamları
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:55 Kamu Spotu: Evde Spor
10:00 Unutulmaz Maçlar
10:00 Spor Bülteni
10:25 Kamu Spotu: İşte Spor
10:30 Almanya - Fransa
11:45 Kırkpınar Başpehlivanlık Güreşleri
12:00 Muhammed ve Larry Belgeseli
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Hollanda - Danimarka
12:55 Kamu Spotu: İşte Spor
13:00 Spor Bülteni
13:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri
13:55 Spor Kitaplığı
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Bülteni
14:00 Tottenham - M.United
14:55 Kamu Spotu: Evde Spor
15:00 Lig Hatırası 89-90
15:30 Almanya Bundesliga Özetler
15:45 Premier Lig
15:50 Kamu Spotu: İşte Spor
16:00 İspanya - İsviçre
16:00 Almanya - Fransa
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Bülteni
18:00 Spor Ana Haber
18:30 Bundesliga
18:40 Rusya 2018 FIFA Magazin
18:40 İngiltere Premier Lig Goller
18:55 Takvim Yaprakları
19:00 Unutulmaz Maçlar
20:00 Spor Bülteni
20:30 Sporcu Vizesi
20:30 Süper Lig Özetler
20:45 Inter Goller
21:00 Portekiz - Fransa
21:00 Lig Hatırası 89-90
21:30 Almanya Bundesliga Özetler
21:50 Kamu Spotu: Evde Spor
22:00 Spor Akşamı
23:00 Almanya - İngiltere
23:10 Lazio Goller
23:25 Milan Goller
23:30 Unutulmaz Maçlar