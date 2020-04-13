13 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Doğduğun Ev Kaderindir

04:00 8x8

05:15 Bilginiz Olsun

06:00 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Oynat Bakalım

09:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

10:00 Olanlar Oldu

12:15 El Değmemiş Aşk

12:30 Survivor Panorama 2020

13:45 Bir Baba Hindu

15:30 Doya Doya Moda

16:00 Survivor Panorama Hafta Sonu

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler