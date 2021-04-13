13 Nisan 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beUnited

01:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig

04:45 Fransa'dan Futbol

06:15 Süper Lig Maç Özetleri

07:00 Maç Saati

08:45 Süper Lig Haftanın Golleri

09:00 Maç Saati

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

12:00 Maç Saati

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 beIN Manşet

15:00 beIN Teknik

16:00 Maç Saati

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 beUnited

19:00 Maç Saati

21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

21:50 PSG - Bayern

22:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

23:00 PSG - Bayern