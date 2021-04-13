13 Nisan 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Taktik Analiz

02:00 Stadyum

05:05 Taktik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:25 TFF 1. Lig Özetler

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:25 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

14:00 TBMM-TV

15:30 Spor Bülteni

16:00 Hedef Süper Lig

18:00 Spor Merkezi

18:55 GZT Giresunspor - Ankara Keçiörengücü

21:00 Futbol Anadolu

23:05 Avrupa'dan Futbol