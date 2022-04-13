13 Nisan 2022 Ntv Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

13 Nisan 2022 Ntv Yayın Akışı

13.04.2022 06:42
13 Nisan 2022 Ntv Yayın Akışı

13 Nisan 2022 Çarşamba günü Ntv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Ntv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Ntv yayın akışında neler var merak ediliyor. Ntv kanalında bugün neler var?

Ntv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Ntv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

NTV YAYIN AKIŞI

00:00 Bugün Yarın

00:50 Paranın Nabzı

00:55 Hava Durumu

01:00 Bugün Yarın

01:35 Gece Gündüz (Tekrar)

01:55 Hava Durumu

02:00 Haber Bülteni

02:25 Hava Durumu

02:30 Siyasi İşler (Tekrar)

03:00 Haber Bülteni

03:30 Siyasi İşler (Tekrar)

04:00 Haber Bülteni

04:30 Siyasi İşler (Tekrar)

04:55 Hava Durumu

05:00 Haber Bülteni

05:35 Dünyanın Haberi (Tekrar)

05:55 Hava Durumu

06:00 Haber Bülteni

06:50 Paranın Nabzı

06:55 Hava Durumu

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Geri Sayım

09:55 Hava Durumu

10:00 Haber Merkezi

10:40 Paranın Nabzı

10:45 Spor

10:55 Hava Durumu

11:00 Haber Merkezi

11:40 Piyasa Ekranı

11:45 Spor

11:55 Hava Durumu

12:00 Haber Merkezi

12:20 Piyasa Ekranı

12:40 Paranın Nabzı

12:45 Spor

12:55 Hava Durumu

13:00 Öğle Bülteni

13:50 Piyasa Ekranı

13:55 G.Abur Hava Durumu

14:00 Öğle Bülteni

14:15 Piyasa Ekranı

14:20 Spor

14:30 Finans Kafe

14:50 Paranın Nabzı

14:55 Hava Durumu

15:00 Öğle Bülteni

15:15 Paranın Nabzı

15:20 Spor

15:30 NTV'ye Sorun Çalışma Hayatı

15:55 Hava Durumu

16:00 Günün İçinden

16:25 Paranın Nabzı

16:30 Dünyanın Haberi

16:45 Spor

16:55 Hava Durumu

17:00 Günün İçinden

17:30 Paranın Nabzı

17:35 Gece Gündüz

17:55 Hava Durumu

18:00 Günün İçinden

18:40 Piyasa Ekranı

18:45 Spor

18:55 Hava Durumu

19:00 Akşam Haberleri

19:45 Piyasa Ekranı

19:50 Ana Haber Özet

19:55 G.Abur Hava Durumu

20:00 Ana Haber

20:50 Piyasa Ekranı

20:55 Hava Durumu

21:00 Yakın Plan

22:55 Hava Durumu

23:00 Bugün Yarın

23:50 Paranın Nabzı

23:55 Hava Durumu

YORUMLAR
500
13 Nisan 2022 Atv Yayın Akışı 13 Nisan 2022 Atv Yayın Akışı 13 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 13 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 13 Nisan 2022 Ntv Yayın Akışı - Son Dakika


Son Dakika
01:03 ABD Başkanı Biden, Putin'in Ukrayna'da soykırım yaptığını savundu
01:02 Fenerbahçe, Löw defterini kapattı! Takımın başına iki hocadan biri geçecek
00:40 Real Madrid-Chelsea çeyrek finali nefes kesti!
00:26 e-Devlet ve e-Nabız'ın hacklendiği iddia edildi!
00:05 İBB Sözcüsü Murat Ongun: Gönlümde yatan aday Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu
23:57 Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nden elendi! Villarreal yarı finalde
23:40 Ukraynalı müzakereci David Arakhamia: Ukrayna tarafı İstanbul mutabakatına bağlı ve tutumunu değiştirmedi
23:33 Dünya devi Manchester City'nin Haaland'a çılgın teklifi dudak uçuklattı!
22:55 Zelenski, Rus yanlısı Ukraynalı siyasetçi Viktor Medvedçuk'un yakalandığı fotoğrafı paylaştı! Rusya'dan açıklama geldi
22:44 Basın toplantısındaki manzara Hagi'yi çıldırttı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 06:47:16. #1.13#
SON DAKİKA: 13 Nisan 2022 Ntv Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement