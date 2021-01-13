13 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig

00:00 beIN Manşet

01:00 Maç Saati

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

01:45 beIN Teknik

02:45 Maç Saati

02:45 Süper Lig Maç Özetleri

03:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

03:45 Maç Saati

04:00 beIN Manşet

04:45 Süper Lig

05:00 Fransa'dan Futbol

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

06:30 Süper Lig Maç Özetleri

07:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

07:30 Maç Saati

08:00 Maç Saati

09:15 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

11:00 beIN Manşet

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 1. Lig

12:00 Gamer

12:00 Süper Lig

13:00 Süper Lig Kısa Özet

13:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 beIN Teknik

14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

14:00 Maç Saati

15:00 Futbolun Şehirleri

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Taraftar

17:00 beIN Teknik

17:00 beIN Manşet

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

19:00 beIN Teknik

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 Gamer

20:00 UEFA Avrupa Ligi Goller

20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

20:30 Maç Saati

21:00 beIN Manşet

22:15 Maç Saati