13 Ocak 2021 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

13 Ocak 2021 Cnn Türk Yayın Akışı
13.01.2021 06:42
13 Ocak 2021 Çarşamba günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?
Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
CNN TÜRK YAYIN AKIŞI
00:00 Tarafsız Bölge
03:00 Gece Haberleri
06:00 Güne Merhaba
08:30 A'dan Z'ye
10:00 A'dan Z'ye
11:00 A'dan Z'ye
12:00 Gündem 12
13:00 Gündem 13
14:00 Bugün
15:00 Bugün
16:00 Günlük
17:00 Günlük
18:00 Ana Haber
20:30 Tarafsız Bölge
21:00 Akıl Çemberi
Son Dakika Survivor 2021'de ilk hafta adaya veda eden isim Sena oldu İHA ve SİHA'lar dengeleri değiştirdi! Yerli ve milli savunma sanayii casusların hedefinde Yunanistan Başbakanı Miçotakis: 2021'de Türk-Yunan ilişkileri daha iyi olacak İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı Beyaz TV'den olaylı bir şekilde ayrılan Ertem Şener, tv100 ile anlaştı Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın olay kıyafeti, takipçilerini ikiye böldü ABD'den Türkiye karşıtı yeni F-35 kararı! Üretimdeki payı daha da azaltılacak Kadın aktivistin Ümitcan Uygun için yaptığı "Çok tatlıymışsın" paylaşımı tepki çekti