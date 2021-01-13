13 Ocak 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Menajerimi Ara

00:15 Akrep

01:00 Dizi

02:45 Ölüm Takımı

03:00 Güneşin Kapıları

03:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

04:00 Ölüm Takımı

04:30 Güneşin Kapıları

05:30 Geniş Aile

06:00 Geniş Aile

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Alaaddin'in Yeni Serüvenleri

20:00 Müttefik

22:30 Sinema

22:30 Görevimiz Tehlike 3

22:30 Dizi