13 Ocak Pazar Dha Spor Gündemi

(ÖZEL) Selçuk İnan
: "Galatasaray
için Avrupa
hayalimi iptal ettim, pişman değilim"
"İlk yarıyı beklediğimiz yerde bitirmedik"
"Galatasaray benden ne isterse o olacak"
"En büyük şampiyonluk adayı biziz"
"Fatih
hoca ile çalıştıkları için gerçekten şanslılar"
"Hayal kırıklığı yaşadığımız maçlar oldu"
"VAR sisteminden memnunum"
"Birkaç sene daha futbol oynamak istiyorum"
"Tek düşüncem 22'nci şampiyonluğu kazanmak"
"Galatasaray'a her zaman yardımcı olmaya devam edeceğim"
GALATASARAY
14.00 Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi
, oğlu Ianis ile birlikte basın toplantısı düzenleyecek.
BEŞİKTAŞ
Takım izinli
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
11.00 Turuncu lacivertlilerde kamp çalışmaları devam edecek.
DEMİR GRUP SİVASSPOR
12.00 Yeni transfer Fatih Aksoy için imza töreni düzenlenecek.
FUTBOL ENDÜSTRİSİ FORUM VE FUARI
10.00 Türkiye Futbol
Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) desteğiyle düzenlediği FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı sona erecek.
AVRUPA'DAN FUTBOL
17.15 Everton
- Bournemouth
(Cenk Tosun
)
BASKETBOL
Tahincioğlu Basketbol Ligi
13.00 Fenerbahçe Beko
- Adatıp Sakarya
BŞB Basketbol
15.15 Bahçeşehir Koleji - İstanbul
BBSK
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 OGM Ormanspor - Fenerbahçe
16.00 Galatasaray - Beşiktaş
16.00 İstanbul Üniversitesi
- Botaş
16.30 Hatay
BŞB - Mersin
BŞB
VOLEYBOL Vestel
Venus Sultanlar Ligi
16.00 Karayolları - VakıfBank
17.00 Çanakkale
Bld. - Galatasaray HDI Sigorta
16.00 Kameroğlu Beylikdüzü
Voleybol İhtisas - Halkbank
18.00 Türk Hava Yolları
- Aydın
B.Şehir Bld.
18.30 Eczacıbaşı
VitrA - Nilüfer
Bld.