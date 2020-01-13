13 Ocak Pazartesi DHA Spor Gündemi

İrfan Can Kahveci: Şampiyonluk zamanı geldi

"Okan hoca çok iyi bir insan, çok iyi bir karakter"

İngiltere ligini seviyorum ama bana uygun olan İspanya ligi"

"Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir derece yapmak istiyoruz"

Sivasspor iyi futbol oynuyor"

"Okan hocanın tecrübelerinden yararlanmaya çalışıyoruz"

İzlanda maçından sonra herkes oyunlar oynuyor, dans ediyordu"

Fransa 'daki maçta çok büyük bir taraftar desteği vardı"

"Asker selamından dolayı pişman değilim, askerlerimize destek veriyoruz"

"Taraftarımız olsaydı geçen sezon ligi 30'uncu haftada bitirebilirdik"

"Milli takımda rakip olarak karşımıza kim gelirse gelsin"

"İnşallah Sporting'i eleyip tur atlarız"

"Milli takımı 10 yıl götürecek bir kadro var"

"Artık şampiyonluk zamanı geldi"

"Sezon sonu çifte kupa olabilir"

"Şenol hocayla iyi işler başaracağımıza inanıyorum"

Güray Vural: Takımın Fenerbahçe karşısında taraftara ihtiyacı var

"Güzel bir ilk yarı geçirdik"

"Hedefimiz 40 puan barajını geçmek"

"Sumudica eski hocamdı"

"Sumudica, özür dileyebiliyor, bu konuda alçak gönüllülüğü de var"

"Gönlümden geçen Sivasspor'un hedefine ulaşması"

"Gönül ister ki futbolu burada bırakabileyim"

"Ben görevimi yapayım, gerisi Şenol hocada"

"Milli takımdan çok umutluyum"

"VAR'ın avantajları ve dezavantajları var"

Özel) Çaykur Rizesporlu Talbi: "Türk milli takımına hayran kaldım"

"Merih ve Çağlar kendisini kanıtlamış oyuncular"

"En iyisini yapmaya çalışıyoruz"

"En dikkat çeken forvetler; Muriç, Koita, Jahovic"

"Muriç çok büyük bir kulüpte oynuyor"

"VAR futbolda adaleti sağlıyor"

"Takımımızda çok önemli isimler var"

"Rizespor'da aile ortamı var"

Zidane varsa kupa da var

Final kaybetmiyor; 9'da 9

Tam bir kupa koleksiyoncusu

10 aylık ayrılığın ardından geri döndü

Üst üstte 3 kere devler ligini kazanarak tarihe geçmişti

Real Madrid 'in efsane futbolcusu ve şimdiki teknik direktörü Zinedine Zidane , takımının başında çıktığı final maçlarını kaybetmiyor.

Fransız çalıştırıcı, teknik direktörlüğünü yaptığı Real Madrid ile iki dönemde çıktığı 9 final maçının 9'unu da kazanarak etkileyici bir performans ortaya koydu. Zidane, takımı Real Madrid'in dün akşam oynanan İspanya Süper Kupası Finali'nde Atletico Madrid 'i seri penaltı atışları ile mağlup etmesi sonucu kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

VOLEYBOL

17.30 Olimpiyat kotası alan A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda dönüyor.

SPOR KULÜPLERİ VE FEDERASYONLARI ÇALIŞTAYI

09.30 Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı" başlıyor. 17 Ocak Cuma günü sona erecek çalıştayda, Türk sporunun sorunları ve çözüm önerileri tüm ayrıntılarıyla ele alınacak.

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında çarşamba günü deplasmanda çıkacağı B.B. Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.

FENERBAHÇE

14.00 Sarı-lacivertli kulüp sponsorluk anlaşması imzalayacak.

Fenerbahçe, yapacağı çalışmayla Antalya kampını tamamlayacak ve Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Kayserispor ile oynayacağı maç için Kayseri'ye hareket edecek.

GALATASARAY

Sarı-Kırmızılı takım kupada karşılaşacağı Ç.Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek

TRABZONSPOR

Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu ilk ayağında perşembe günü sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına kendi sahasında başlayacak.

BOKS

11.00 İstanbul'da 14-18 Ocak tarihlerinde düzenlenecek 33'üncü Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nın basın toplantısı yapılacak.