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13 organize suç örgütüne 27 ilde 'TIRPAN' operasyonu- Yeniden - Son Dakika

13 organize suç örgütüne 27 ilde 'TIRPAN' operasyonu- Yeniden

24.12.2021 10:07
13 organize suç örgütüne 27 ilde 'TIRPAN' operasyonu- Yeniden

13 organize suç örgütüne 27 ilde 'TIRPAN' operasyonu- YenidenEMNİYET Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince, mafya tipi 13 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temin eden 28 ayrı suç grubuna yönelik 27 ilde eş zamanlı 'TIRPAN'...

13 organize suç örgütüne 27 ilde 'TIRPAN' operasyonu- Yeniden

EMNİYET Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince, mafya tipi 13 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temin eden 28 ayrı suç grubuna yönelik 27 ilde eş zamanlı 'TIRPAN' operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre KOM ekiplerince, 21 Mayıs'ta turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi ve turistik illeri  kapsayan 8 ilde eş zamanlı 'Sahil Rüzgarı', 5 Ekim'de turizm sezonunun sonunda yerel ve bölgesel organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan ve bu suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri anlaşılan suç gruplarına yönelik 9 ilde 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonları geçekleştirilmiş, 357 şüpheliye işlem yapılmıştı.

389 GÖZALTI KARARIDevam eden süreçte yapılan çalışmalar kapsamında; toplumda insanlar üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devletin erklerinden üstün göstermeye çalışan mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 27 ilde toplam 389 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.TIRPAN OPERASYONU

KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, 13 organize suç örgütü ve bu örgütlere silah temin eden 28 suç grubuna üye şüphelilerin yakalanması için 'TIRPAN' operasyonu başlatıldı. Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Mersin, Muğla, Aydın, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Çanakkale, Denizli, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Karabük, Konya, Malatya, Mardin, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da şüphelilerin belirlenen adreslerine şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'örgütün faaliyetleri kapsamında yağma', 'tefecilik', 'tehdit' suçlarını gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerden bazıları gözaltına alındı. Operasyon devam ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ


KOM Daire Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Mayıs, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 13 organize suç örgütüne 27 ilde 'TIRPAN' operasyonu- Yeniden - Son Dakika


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