13 organize suç örgütüne 27 ilde 'TIRPAN' operasyonu (2) - Son Dakika

317 ŞÜPHELİ GÖZALTIN ALINDI

Operasyonda 317 şüpheli gözaltına alınırken, 72 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 303 tabanca, 4 uzun namlulu silah, 34 tüfek, 5 bin 432 mermi ve fişek, 5 bıçak, 2 muşta, 1 pala, 1 samuray kılıcı, çok sayıda silah parçası, 271 sentetik hap, 1660 ecstasy, 12 bin sentetik ecza, 2 hassas terazi, 1 kilo 300 gram esrar, 3 kilo 800 gram metamfetamin, 1 kilo 500 gram eroin, 306 bin TL, 1200 dolar, 1100 euro ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

FAİZLE PARA VERİP İŞ YERLERİNE EL KOYMUŞLAR

Suç örgütü üyelerinin, mağdur kişilere yüksek faizlerle borç para verdiği ve borcunu ödeyemeyen kişilerin mal varlıklarına cebir, şiddet ve tehdit yöntemleriyle haksız şekilde el koyduğu belirlendi. Vatandaşları tehditle veya darp ederek yağmalayan örgüt üyelerinin mağdurların araçlarına el koyduğu, bu araçları parçalayarak sattığı ve silah ticareti yaparak suç örgütüne maddi menfaat sağladıkları tespit edildi. Üçüncü kişiler arasında meydana gelen anlaşmazlıkları da örgütün gücünü kullanarak çözdükleri ve buradan komisyon adı altında para talep ettikleri belirtilen şüphelilerin, turizm bölgesindeki eğlence mekanlarına ortak olmak bahanesiyle çökmeye çalıştıkları ve silah zoruyla senet imzalatmak gibi yöntemlerle haksız kazanç sağladıkları belirtildi. Alkollü eğlence mekanlarından da sözde güvenliklerini sağlama amaçlı haraç istedikleri, haraç vermek istemeyen iş yeri sahiplerine karşı silah kullanarak iş yerlerini ele geçirdiği belirlenen örgüt üyelerinin, ayrıca çek-senet tahsilatı, illegal kumarhane işletmeciliği yaparak suç örgütüne maddi menfaat sağladıkları tespit edildi.