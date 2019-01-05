Ankara
'nın Kızılcahamam
ilçesinde düzenlenen 13. Rıza Doğan Güreş
Turnuvası sona erdi.
Kızılcahamam Belediyesince geleneksel olarak düzenlenen ve Kızılcahamam Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği gerçekleştirilen turnuva, Kızılcahamam Güreş Milli Takımlar Antrenman Salonu'nda yapıldı.
Dün başlayıp bugünkü müsabakalarla sona eren ve Dünya Şampiyonu güreşçi Rıza Doğan
anısına yapılan turnuvaya çeşitli kulüplerden çok sayıda güreşçi katıldı.
Kıyasıya mücadeleler yapılan organizasyonda dereceye giren sporculara ödül ve madalyaları, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Nahit Şahin, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun ve AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar tarafından verildi.
Müsabakaları çok sayıda güreş sever de izledi.