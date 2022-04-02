13. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri ve Baba Sahne Oyun Yazma Yarışması'nın ödülleri verildi - Son Dakika
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13. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri ve Baba Sahne Oyun Yazma Yarışması'nın ödülleri verildi

02.04.2022 11:43
13. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri ve Baba Sahne Oyun Yazma Yarışması'nın ödülleri verildi

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri ve Baba Sahne Oyun Yazma Yarışması'nın ödülleri, Baba Sahne'de gerçekleşen törenle sahiplerine takdim edildi.

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri ve Baba Sahne Oyun Yazma Yarışması'nın ödülleri, Baba Sahne'de gerçekleşen törenle sahiplerine takdim edildi.

Sanat camiasından birçok ismin katıldığı törende Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrencileri tarafından seçilen 13. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri'nde, Zerrin Tekindor "En İyi Kadın Oyuncu", İlyas Özçakır "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

Bu yıl "Kalabalık Duası" "En İyi Oyun", Güray Dinçol ise "En İyi Oyun Yönetmeni" seçildi.

Baba Sahne'nin, oyun yazarlarının teşvik edilmesi, tiyatro oyunu repertuvarının gelişmesi ve zenginleşmesi amacıyla 2019 yılında düzenlediği, fakat Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen Oyun Yazma Yarışması'nın ödülleri de aynı törende sahiplerini buldu.

Seçkin Selvi, Ayşenil Şamlıoğlu, Özen Yula, Selen Korad Birkiye ve Tilbe Saran'dan oluşan seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda, Oyun Yazma Yarışması'nın birincisi "Rindlerin Akşamı" adlı eseriyle Onur Ümit oldu.

Yarışmada ikincilik ödülünü "Empati Odası" adlı eseriyle Öznur Babur, üçüncülük ödülünü ise "Yanyana İki Nokta" eseriyle Ayşegül İnan Gürer aldı.

Kazananların ödülleri, Seçkin Selvi ve Şevket Çoruh tarafından takdim edildi. ???????

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 13. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri ve Baba Sahne Oyun Yazma Yarışması'nın ödülleri verildi - Son Dakika


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