13 şehitle ilgili Bakan Soylu'nun şahit gösterdiği Öznur Çalık, Pervin Buldan'la aralarında geçen konuşmayı anlattı - Son Dakika

13 şehitle ilgili Bakan Soylu'nun şahit gösterdiği Öznur Çalık, Pervin Buldan'la aralarında geçen konuşmayı anlattı

17.02.2021 00:17

AK Parti Milletvekili Öznur Çalık, İçişleri Bakanı Soylu'nun Meclis'te açıkladığı HDP'li Pervin Buldan'ın ise reddettiği 13 şehidin kaçırıldığı dönemde aralarında geçen konuşmayı anlattı. İnsani ilişkiler çerçevesinde Buldan'ı aradığını söyleyen Çalık, Buldan'ın ise kendisine "Bir süre misafir edilir, bırakılır" cevabını verdiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara operasyonunun detaylarıyla ilgili Meclis Genel Kurulu'nda bilgi verdi. Soylu, 13 şehidin kaçırıldığı dönemde AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın HDP'li Pervin Buldan'ı aradığını söyledi. A Haber canlı yayınında HDP'li Pervin Buldan'ın reddettiği "Bir süre misafir edilir, bırakılır" sözlerini sarf ettiğini söyleyen Öznur Çalık, 13 şehidimizi kurtarmak için o dönem yaptıkları çalışmaları da anlattı.

Çalık ayrıca, İnsan Hakları Derneği'nin şehit babasından alıkonulan askerlerin getirilmesi için teminat istediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da talimatı ile İçişleri Bakanı Soylu'nun gerekli girişimleri yaptığını fakat İHD'den olumlu yanıt alınamadığını kaydetti.

İNSANİ İLİŞKİLER ÇERÇEVESİNDE ARADIM

Malatyalı şehidimiz Semih Özbey'in bir bayram arifesinde kaçırıldığını hatırlatan Çalık, "O zamanlar Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordum. Olayı haber alır almaz Malatya'ya geçtim. 2015 yılının Eylül ayıydı. İlk olarak aileyi ziyarete gittim. Şehidimizin annesi kanser hastası. Hem anne hem de bir siyasetçi olarak ne yapabilirim diye düşündüm. Tüm kurumları aradığım gibi bir de PKK'nın kaçırmış olabileceği ihtimalini düşünerek insani ilişkiler çerçevesinde dönemin HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan'ı arayarak ailenin durumunu anlattım. O da bana 'Baktırayım size döneyim' cevabını verdi. Bir süre sonra bana dönüş yaptı ve Semih Özbey'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek 'Bir süre misafir edilir, bırakılır' cevabını verdi." diye konuştu.

"'ÇOCUKLARIMIZ İÇİN HİÇBİR ŞEY YAPILMADI' CÜMLESİ KÜLLİYEN YALAN"

Sonrasında ise yapılması gerekenlerin yapıldığını aktaran Çalık, 'Devlet kaçırılan çocuklar için hiçbir şey yapmadı' cümlesi külliyen yalan bir cümledir. Yapılması gereken siyasi ve insani görüşmeleri yaptık. İçişleri Bakanlığımız ve Silahlı Kuvvetlerimiz yapılan görüşmeleri devam ettirdi." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ EVLATLARIMIZIN SAĞ SALİM GELMESİ İÇİN TALİMAT VERDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'ya gittiğinde Özbey ailesi ile defaatle görüştüğünü söyleyen Çalık, "Üç sene önce şehidimizin babası Gürsel Özbey bana, İnsan Hakları Derneği'ni aradığını, onların da alıkonulan evlatlarımızı getireceklerini ama Türkiye'ye girerken sorun yaşayacaklarını bu yüzden teminat istediklerini söyledi. Biz de konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettik. Kendileri İçişleri Bakanımızı yanına çağırarak evlatlarımızın sağ salim gelmesi için ne gerekiyorsa yapılması talimatını verdi. Ben de ailemize durumu ilettim. Gürsel Abi'ye İHD'ye gidebilirsin çocuklarımız getirsinler hiç bir zorlukla karşılaşmayacaklar dedim. Ve şunu da ekledim; İnsan Hakları Derneği'nin yalan söylemiyorsa evlatlarını getireceklerini söyledim. Ne yazık ki İnsan Hakları Derneği'nden bir daha ses çıkmadı" dedi.

PERVİN HANIM KİMİ ARADI?

Çalık sözlerine şöyle devam etti: "Ben şu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Pervin Hanım kiminle irtibata geçerek evlatlarımızın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendi. Bunu nasıl ve kime istinaden söyledi. Aziz milletimiz her şeyin farkında. 13 vatan evladımıza savunmasız bir şekilde kurşun sıkan PKK ve iş birlikçilerini halkımız gayet iyi biliyor. PKK ve sözde dernek İHD, o anaların gözyaşında boğulacak. PKK'nın kökünü kazıyana kadar mücadelemiz devam edecek."

PERVİN BULDAN, SOYLU'NUN SÖZLERİNİ REDDETMİŞTİ

HDP'li Pervin Buldan, Bakan Soylu'nun, 13 şehitle ilgili "Öznur Çalık, çocuklar kaçırıldığı zaman Pervin Buldan'ı aradı. Buldan, 'Biraz misafir edecekler, sonra bırakacaklar' dedi" sözlerini reddetmişti.

Soylu'nun açıklamaları sonrası gözlerin çevrildiği Buldan, "Bugün Meclis Genel Kurulu'ndaki Gara'ya ilişkin görüşmeler sırasında İçişleri Bakanı, ismimi kullanarak, alıkonulan bir askerle ilgili, bir AK Parti milletvekiline 'Biraz misafir edecekler. Bırakacaklar' dediğimi iddia etmiştir. Bu iddia kesinlikle gerçek dışıdır, saptırmadır ve kara propaganda amaçlıdır.

Olayın doğrusu şöyledir:

AK Parti Milletvekili Öznur Çalık, Grup Başkanvekili olduğum dönemde beni aradı ve alıkonulan bir askerin annesinin kanser hastası olduğunu ve oğlundan haber almak istediğini aktardı. Müzakere ve çözüm sürecinin devam ettiği bir dönemdi. Konuyla ilgili olarak eğer bir bilgiye ulaşılabilirse mutlaka paylaşacağımı kendisine ifade ettim. Alıkonulan askerin sadece sağlığının iyi olduğu yönünde bir bilgiye ulaşıldı ve Çalık'a 'Sağlığı iyiymiş. Umarım en kısa zamanda bırakılır. Biz elimizden geleni yapıyoruz' şeklinde bir paylaşımda bulundum. Aramızda geçen diyalog bundan ibarettir. Bunun dışındaki iddialar asla doğru değildir."

13 şehitle ilgili Bakan Soylu'nun şahit gösterdiği Öznur Çalık, Pervin Buldan'la aralarında geçen konuşmayı anlattı

Halkların Demokratik Partisi, Süleyman Soylu, Pervin Buldan, Öznur Çalık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 13 şehitle ilgili Bakan Soylu'nun şahit gösterdiği Öznur Çalık, Pervin Buldan'la aralarında geçen konuşmayı anlattı - Son Dakika


Son Dakika

Milli futbolcumuz Ozan Kabak bir ilki başardı, adını futbol tarihine yazdırdı Koronavirüs aşısının mucidi Türk doktor Uğur Şahin'den korkutan sözler: Salgın 10 yıl bizimle kalacak Deniz Akkaya koronavirüse yakalandı Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan kısıtlamalarla ilgili esneme sinyali: Kriterlerin belirlenmesi için çalışıyoruz EDHO, iki ünlü oyuncuyu kadrosuna dahil etti Nüfusa oranla en düşük koronavirüs vakası Şırnak'ta açıklandı, başarının sırrını il sağlık müdürü verdi Eskişehir'de evli çift ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili kahreden detay! Ayağı takılıp kafasının üstüne düşmüş
Messi, Real Madrid efsanesi Raul'ün Şampiyonlar Ligi'ndeki rekoruna ortak oldu Messi, Real Madrid efsanesi Raul'ün Şampiyonlar Ligi'ndeki rekoruna ortak oldu         
00:01
İstanbul dahil 18 ilde yüz yüze eğitim kar engeline takıldı İstanbul dahil 18 ilde yüz yüze eğitim kar engeline takıldı         
22:39
Sağlık Bakanı Koca, YÖK'e üniversitelerle ilgili görüş sundu: Uygulamalı eğitimler yüz yüze yapılmalı Sağlık Bakanı Koca, YÖK'e üniversitelerle ilgili görüş sundu: Uygulamalı eğitimler yüz yüze yapılmalı         
22:05
Alişan'ın eşine yaptığı yarım milyonluk jest sosyal medyayı ikiye böldü Alişan'ın eşine yaptığı yarım milyonluk jest sosyal medyayı ikiye böldü         
22:02
Ardahan'da vatandaşları endişelendiren esrarengiz ışık Ardahan'da vatandaşları endişelendiren esrarengiz ışık         
21:48
Dünya şampiyonu Juliane Seyfarth, ünlü erkek dergisine çırılçıplak soyundu Dünya şampiyonu Juliane Seyfarth, ünlü erkek dergisine çırılçıplak soyundu         
20:30
Kocası tarafından evden atılan Meltem Miraloğlu'ndan haber alınamıyor Kocası tarafından evden atılan Meltem Miraloğlu'ndan haber alınamıyor         
20:00
Bakan Soylu'nun 13 şehit sözleri sonrası gözlerin çevrildiği HDP'li Pervin Buldan konuştu Bakan Soylu'nun 13 şehit sözleri sonrası gözlerin çevrildiği HDP'li Pervin Buldan konuştu         
18:55
Turuncu listede aranıyordu! İşte 13 vatandaşımızı şehit eden terörist Turuncu listede aranıyordu! İşte 13 vatandaşımızı şehit eden terörist         
16:48
Kocası sürekli cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, soluğu karakolda aldı Kocası sürekli cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, soluğu karakolda aldı         
15:58
Sibel Kekilli, çekimleri online yapılan Shutdown filminde rol aldı Sibel Kekilli, çekimleri online yapılan Shutdown filminde rol aldı         
14:13
Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 13 kişinin kurtarıldığını müjdeleyecekti ama olmadı Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 13 kişinin kurtarıldığını müjdeleyecekti ama olmadı         
13:53
Müge Anlı, canlı yayında yaptığı hata karşısında kendisini uyarmayan ekibine sert çıktı Müge Anlı, canlı yayında yaptığı hata karşısında kendisini uyarmayan ekibine sert çıktı         
11:55
Çiftçinin yüzü gülüyor! Çileğe alternatif dikilen meyve 17 liradan alıcı buluyor Çiftçinin yüzü gülüyor! Çileğe alternatif dikilen meyve 17 liradan alıcı buluyor         
10:16
Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı         
09:03
Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak         
08:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2021 00:46:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 13 şehitle ilgili Bakan Soylu'nun şahit gösterdiği Öznur Çalık, Pervin Buldan'la aralarında geçen konuşmayı anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei