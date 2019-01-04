13 Senedir Sokak Hayvanları İçin Bayat Ekmek Topluyor
2 saat önce
Kayseri'de 13 yıldır 6 mahallede sokak sokak dolaşarak bayat ekmek toplayan 70 yaşındaki emekli Rıfat Pişkiner, ekmekleri sokak hayvanları için yenilecek hale getirerek boş araziye bırakıyor.
Kayseri
'de 13 yıldır 6 mahallede sokak sokak dolaşarak bayat ekmek toplayan 70 yaşındaki emekli Rıfat Pişkiner, ekmekleri sokak hayvanları için yenilecek hale getirerek boş araziye bırakıyor.
Kayseri'nin Talas
ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Rıfat Pişkiner, soğuk havaya aldırmadan 13 yıldır devam eden alışkanlığını devam ettiriyor. İlçede 6 mahallenin sokaklarını dolaşarak sokağa atılan ekmekleri toplayan Pişkiner, topladığı ekmekleri sokak hayvanlarının yiyebileceği şekilde ufalayarak boş araziye bırakıyor.
Pişkiner, Karayollarından emekli olduğunu, 13 yıldır sokak hayvanları için bayat ekmekleri topladığını söyleyerek, "Bu işi ben Allah rızası için yapıyorum. Ben 70 yaşındayım. Karayollarından emekli oldum. Tam 13 yıldır sokak hayvanları için bayat ekmek topluyorum. Torbalar içerisinde getirdiğim bayat ekmekleri ufalayarak hayvanların yiyeceği hale getiriyorum. Sularını veriyorum. Sevap olsun diye Allah rızası için yapıyorum. Kimseden bir beklentim yok" diye konuştu. - KAYSERİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:52 Kaynak: İHA
Katıldığı Projeyle Hayatı Değişti! Üniversite Mezunu Genç, 300 Koyuna Çobanlık Yapıyor
Emekli Polisin Bıçak ve Tornavidayla Öldürüldüğü İddiası
Memurların 2019'daki Emekli İkramiyeleri Belli Oldu
Deniz Çakır'ın Öldürülen Ceren Damar Alakalı Paylaşımı Sosyal Medyada Olay Oldu