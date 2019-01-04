Son Dakika Haberleri: 13 Senedir Sokak Hayvanları İçin Bayat Ekmek Topluyor

13 Senedir Sokak Hayvanları İçin Bayat Ekmek Topluyor

2 saat önce

Kayseri'de 13 yıldır 6 mahallede sokak sokak dolaşarak bayat ekmek toplayan 70 yaşındaki emekli Rıfat Pişkiner, ekmekleri sokak hayvanları için yenilecek hale getirerek boş araziye bırakıyor.

13 Senedir Sokak Hayvanları İçin Bayat Ekmek Topluyor, System.String[]
Kayseri'de 13 yıldır 6 mahallede sokak sokak dolaşarak bayat ekmek toplayan 70 yaşındaki emekli Rıfat Pişkiner, ekmekleri sokak hayvanları için yenilecek hale getirerek boş araziye bırakıyor.

Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Rıfat Pişkiner, soğuk havaya aldırmadan 13 yıldır devam eden alışkanlığını devam ettiriyor. İlçede 6 mahallenin sokaklarını dolaşarak sokağa atılan ekmekleri toplayan Pişkiner, topladığı ekmekleri sokak hayvanlarının yiyebileceği şekilde ufalayarak boş araziye bırakıyor.

Pişkiner, Karayollarından emekli olduğunu, 13 yıldır sokak hayvanları için bayat ekmekleri topladığını söyleyerek, "Bu işi ben Allah rızası için yapıyorum. Ben 70 yaşındayım. Karayollarından emekli oldum. Tam 13 yıldır sokak hayvanları için bayat ekmek topluyorum. Torbalar içerisinde getirdiğim bayat ekmekleri ufalayarak hayvanların yiyeceği hale getiriyorum. Sularını veriyorum. Sevap olsun diye Allah rızası için yapıyorum. Kimseden bir beklentim yok" diye konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:52 Kaynak: İHA

Talas, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Katıldığı Projeyle Hayatı Değişti! Üniversite Mezunu Genç, 300 Koyuna Çobanlık Yapıyor Emekli Polisin Bıçak ve Tornavidayla Öldürüldüğü İddiası

Memurların 2019'daki Emekli İkramiyeleri Belli Oldu Deniz Çakır'ın Öldürülen Ceren Damar Alakalı Paylaşımı Sosyal Medyada Olay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 16:02:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 13 Senedir Sokak Hayvanları İçin Bayat Ekmek Topluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]