13 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 13 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

13 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

38 dakika önce

13 Şubat 2020 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

13 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 Maç Saati

02:45 Maç Saati

02:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Türkiye'de Haftanın Golleri

10:30 Süper Lig Maç Özetleri

11:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 Haftanın Öyküleri

16:00 Futbolun Şehirleri

17:30 Taraftar

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

20:45 Süper Lig Kısa Özet

21:00 beIN Manşet

22:00 Süper Lig Maç Özetleri

22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

23:00 Taraftar

beIN, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ezzeldin Bahader, 75 yaşında sahaya çıkarak dünyanın en yaşlı futbolcusu olacak
Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı! 3 hakeme maç verilmedi Güney Kıbrıs'ta başkan ve hakeme şikeden gözaltı Fenerbahçeli taraftarlar Riva'da Nihat Özdemir'i istifaya davet etti

Son Dakika Haberleri
00:25 Ivana Sert sosyal medyada hesapları karıştırdı, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 07:23:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 13 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]