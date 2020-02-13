13 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Kalk Gidelim

00:30 Şampiyon

02:50 Seksenler

03:05 Seksenler

03:45 1'de Bugün

03:55 Aileler Yarışıyor

04:00 Aileler Yarışıyor

05:30 İncir Ağacı

06:30 Baba Can'dır

09:30 İyi Fikir

11:30 1'de Bugün

11:40 Kralın Kızı

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

20:00 3'te 3 Tarih

23:15 Cengiz'in Çocukları