13 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

13 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

13.02.2021 06:42
13 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

13 Şubat 2021 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig Maç Özetleri

00:00 500 Great Goals Show

00:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet

01:00 Maç Saati

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

02:45 Süper Lig

02:45 Maç Saati

03:45 Maç Saati

04:15 Sanal Direktör

04:30 Maç Saati

05:15 Maç Saati

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

06:15 Süper Lig Maç Özetleri

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:45 Özel Röportaj

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

10:45 Sanal Direktör

11:00 Süper Lig Maç Özetleri

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

11:30 Belgesel: Başakşehir Tarihini Sen Yaz

11:45 Özel Röportaj

12:00 Maç Saati

12:00 1. Lig

12:30 Süper Lig

13:00 HK Kayserispor - MKE Ankaragücü

14:00 Maç Saati

14:00 Gamer

14:15 Süper Lig

14:30 HK Kayserispor - MKE Ankaragücü

15:00 Futbolun Şehirleri

15:30 Süper Lig

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Taraftar

16:00 Trabzonspor - Gaziantep FK

16:35 Maç Başlıyor

16:45 Süper Lig

17:00 Trabzonspor - Gaziantep FK

17:00 beIN Teknik

17:00 Sanal Direktör

17:45 Devre Arası

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

19:00 Ç. Rizespor - BB Erzurumspor

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 Karagümrük - Fenerbahçe

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

19:45 Süper Lig

20:00 Ç. Rizespor - BB Erzurumspor

20:00 Karagümrük - Fenerbahçe

20:45 Devre Arası

21:00 Süper Lig Maç Sonu

21:00 Süper Lig

22:00 Süper Lig Maç Sonu

23:00 Belgesel

23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

23:30 Gamer

23:45 Özel Röportaj

13 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Spor Toto Süper Lig, Röportaj, beIN, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 13 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


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