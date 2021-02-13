13 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

13 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

13 Şubat 2021 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Süper Lig Maç Özetleri 00:00 500 Great Goals Show 00:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 00:45 TFF 1. Lig Kısa Özet 01:00 Maç Saati 01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 02:45 Süper Lig 02:45 Maç Saati 03:45 Maç Saati 04:15 Sanal Direktör 04:30 Maç Saati 05:15 Maç Saati 05:30 Süper Lig Maç Özetleri 06:15 Maç Saati 06:15 Süper Lig Maç Özetleri 07:00 Maç Saati 08:00 Maç Saati 08:45 Özel Röportaj 09:00 Maç Saati 10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 10:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 10:45 Sanal Direktör 11:00 Süper Lig Maç Özetleri 11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 11:30 Belgesel: Başakşehir Tarihini Sen Yaz 11:45 Özel Röportaj 12:00 Maç Saati 12:00 1. Lig 12:30 Süper Lig 13:00 HK Kayserispor - MKE Ankaragücü 14:00 Maç Saati 14:00 Gamer 14:15 Süper Lig 14:30 HK Kayserispor - MKE Ankaragücü 15:00 Futbolun Şehirleri 15:30 Süper Lig 15:45 Süper Lig Kısa Özet 16:00 Taraftar 16:00 Trabzonspor - Gaziantep FK 16:35 Maç Başlıyor 16:45 Süper Lig 17:00 Trabzonspor - Gaziantep FK 17:00 beIN Teknik 17:00 Sanal Direktör 17:45 Devre Arası 18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 18:00 Süper Lig 19:00 Ç. Rizespor - BB Erzurumspor 19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin 19:00 Karagümrük - Fenerbahçe 19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet 19:45 Süper Lig 20:00 Ç. Rizespor - BB Erzurumspor 20:00 Karagümrük - Fenerbahçe 20:45 Devre Arası 21:00 Süper Lig Maç Sonu 21:00 Süper Lig 22:00 Süper Lig Maç Sonu 23:00 Belgesel 23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 23:30 Gamer 23:45 Özel Röportaj

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