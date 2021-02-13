Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
02:00 İleri Üçlü
02:00 Stadyum
04:00 Başlama Vuruşu
04:30 Teknik Analiz
05:30 Süper Lig Özetler
06:00 İngiltere Premier Lig Özetler
06:30 Almanya Bundesliga Özetler
06:50 Efsanelerin İzinde
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
07:00 Hertha Berlin - Bayern Münih
08:40 İngiltere Premier Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Teknik Analiz
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:45 Almanya Bundesliga Goller
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
11:25 Hava Durumu
11:30 Avrupa Stüdyosu
12:25 Süper Lig Özetler
12:30 Yüz Yüze Futbol
13:00 Spor Bülteni
13:25 Royal Hastanesi Bandırmaspor - İstanbulspor A.Ş.
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Akhisarspor - Yılport Samsunspor
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Altay - Ankara Keçiörengücü
18:55 Ankaraspor - Altınordu
21:00 Stadyum
23:30 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 13 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika