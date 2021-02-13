13 Şubat 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

13 Şubat 2021 Trt1 Yayın Akışı

13 Şubat 2021 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:00 Börü 00:15 Baba 2 02:25 3'te 3 03:30 Yok Olmadan Keşfet 03:35 Türkan Hanım'ın Konağı 04:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar 04:50 Işığın Prensesi 05:55 Seksenler 07:05 Acemi Anneler 07:20 Yedi Numara 08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi 08:20 Tozkoparan İskender 09:30 Kalk Gidelim 11:20 Acemi Anneler Stüdyo 11:30 Türkan Hanım'ın Konağı 13:00 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi 13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar 14:45 Yedi Numara 14:45 Uyanış: Büyük Selçuklu 15:45 Uyanış: Büyük Selçuklu 15:55 Acemi Anneler 17:15 Seksenler 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Payitaht Abdülhamid 20:00 Gönül Dağı 23:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

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