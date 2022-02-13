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13 Şubat 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

13 Şubat 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

13.02.2022 06:42
13 Şubat 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

13 Şubat 2022 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Z Raporu

01:00 Galatasaray - Y. Kayserispor

02:45 1 Yıldız 10 Gol

03:00 G. Giresunspor - Fenerbahçe

04:45 1 Yıldız 10 Gol

05:00 Altay - Ç. Rizespor

06:45 1 Yıldız 10 Gol

07:00 M. Başakşehir - Gaziantep Fk

08:45 Dg Sivasspor - ÖK Y. Malatyaspor

09:00 Yeni Gün

11:00 Gamer

12:00 Süper Hikayem

13:00 Maç Başlıyor

13:30 DG Sivasspor - ÖK Y. Malatyaspor

15:30 Maç Başlıyor

16:00 FTA Antalyaspor - V. Karagümrük

18:00 beIN Süper Lig

19:00 Trabzonspor - İH Konyaspor

21:00 beIN Süper Lig

23:00 Trio

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Münir Karaloğlu, Galatasaray, Sivasspor, beIN, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 13 Şubat 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 13 Şubat 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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