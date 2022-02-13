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13 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

13 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı

13.02.2022 06:42
13 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı

13 Şubat 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

02:30 Futbol Gecesi

04:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

04:50 Spor Toto Süper Lig Özetler

05:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Beypiliç Boluspor - Ankara Keçiörengücü

08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler

08:55 Spor Takvimi

09:00 Spor Sabahı

09:55 Olimpik Branşlar

10:00 2022 Pekin Kış Olimpiyatları: Kayaklı Koşu

11:45 Avrupa Stüdyosu

13:00 Spor Bülteni

13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Büyükşehir Belediye Erzurumsp

15:30 Spor Bülteni

16:25 Spor Takvimi

16:30 Spor Hafta Sonu

18:55 Eyüpspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

19:45 Futbol Gecesi Devre Arası

20:00 Eyüpspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

21:00 Futbol Gecesi

23:00 Teknik Analiz

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Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Futbol, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 13 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 13 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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