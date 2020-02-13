13 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi

Shane Larkin: Söylenen olumsuz sözler, en önemli motivasyon kaynağım oldu

" Kobe Bryant'ın tavsiyelerini asla unutmayacağım"

"Ersan, Cedi ve Furkan ile oynayacağım için mutluyum"

Efes 'ten sonra NBA oyununa en yatkın takım"

Avrupa benim için daha iyi bir fırsattı"

Doğuş Balbay : Üniversitede çok zorlu dönemler yaşadım

"Milli formayı giymek, farklı bir duygu"

"Sporun içinde olmasaydım mühendis olmak isterdim"

Umut Nayir: Sergen hocanın gelmesi camiayı birleştirdi

"Üzerimizde bulunan rakiplerle maçlarımız, kaderimizi belirleyecek"

"Kritik haftalardayız, her şey olabilir"

"Kazanarak gidip sonunda neler olacağını göreceğiz"

"Şu an içinde bulunduğum süreçten memnunum"

Gaziantep FK maçındaki golüm, neden iptal edildi anlamadım"

"1 yılım daha olduğunu düşünüyorum"

"Ödülü ilk kez alacağım için heyecanlıyım"

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KASAPOĞLU

14: 00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'i kabul edecek. (TOBB Sosyal Tesisleri - Ankara

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ MAÇLARI

17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor

19.15 Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor

GALATASARAY

-Sarı kırmızılı takım BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak

FENERBAHÇE

18.00 Sarı-lacivertlilerde Ankaragücü maçının hazırlıkları sürecek.

BEŞİKTAŞ

17.00 Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

PFDK ve TAHKİM KURULU

VOLEYBOL

CEV Şampiyonlar Ligi

19.00 Jihostroj - Fenerbahçe HDI Sigorta

AVRUPA GÜREŞ ŞAMPİYONASI

İtalya 'nın başkenti Roma 'da düzenlenen şampiyona devam ediyor.

AVRUPA'DAN FUTBOL

22.45 Heerenveen - Feyenoord ( Oğuzhan Özyakup, Orkun Kökçü - Hollanda Kupası)