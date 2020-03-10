13 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 13 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

13 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi yakalandı

7 saat önce

Elazığ'da 3 gün arayla iki farklı girerek hırsızlık yapan ve 13 ayrı hırsızlıktan kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli polis tarafından yakalandı.

13 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi yakalandı, System.String[]

Elazığ'da 3 gün arayla iki farklı girerek hırsızlık yapan ve 13 ayrı hırsızlıktan kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre,kent merkezinde 3 gün arayla 2 eve giren hırsızlık şüphelisi bin 170 TL para çaldı. Hırsızlık olaylarının İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine Asayiş Şubesi'ne bağıl Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışmada hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin daha önce 13 ayrı suçtan kaydı bulunan C.D. olduğu belirlendi. Şüphelinin kimliğini tespit eden polis düzenlediği operasyonla şahsı yakaladı.


Emniyette ifadesi alınan şüpheli "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:38 Kaynak: İHA
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