Son Dakika Haberleri: 13 Suçtan Aranan Zanlı Jandarmadan Kaçamadı

13 Suçtan Aranan Zanlı Jandarmadan Kaçamadı

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Söke ilçesinde, 13 ayrı suçtan aranan zanlı, jandarmanın saklandığı eve düzenlediği operasyonla yakalandı.

13 Suçtan Aranan Zanlı Jandarmadan Kaçamadı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Söke ilçesinde, 13 ayrı suçtan aranan zanlı, jandarmanın saklandığı eve düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; tehdit, hakaret, yaralama, kişilerin huzur ve aykırını bozma, mala zarar vermek olmak üzere toplam 13 suçtan aranan A.A'nın Söke İlçesi Sağıca Mahallesinde bir evde olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin adli makamlardan alınan arama kararı ile yapılan operasyonda şüpheli A.A., kaçamadan yakalandı. A.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Söke Kapalı Cezaevine konuldu.

Hırsızlık suçundan aranan bir başka şüpheli de, Söke ilçesi Yenidoğan Mahallesinde bir evde olduğu tespit edildi. Alınan arama kararı ile eve gelindiğinde durumu fark eden şüpheli evin arka penceresinden kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucunda yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Söke Cezaevine konuldu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'un Göbeğinde Akılalmaz Görüntüler! Kamyonuyla Drift Yapan Maganda Yakalandı Kendilerine Polis Süsü Veren Hırsızlar, 2,5 Milyon Doları Çalarak Kayıplara Karıştı

Vicdansızlığın Böylesi 'Pes' Dedirtti! Eczanedekiler Bebeği Kurtarmaya Çalışırken Hırsız İş Başındaydı Sivas'ta Genç Kadının Ölümünü, Sakarya'dan Gelen Telefon Ortaya Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 01:19:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 13 Suçtan Aranan Zanlı Jandarmadan Kaçamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]