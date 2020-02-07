13 Süper Lig kulübü PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile birlikte toplam 13 Süper Lig kulübü ve menajerler, çalışma talimatlarına uymadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şu şekilde:

"Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'nün 04.02.2020 tarihinde oynanan Trabzonspor A.Ş.-Büyükşehir Belediye ERZURUMSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün 05.02.2020 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki '6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray A.Ş. Kulübü'nün 05.02.2020 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki '6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GMG Kırklarelispor Kulübü'nün 05.02.2020 tarihinde oynanan GMG KIRKLARELİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve 'usulsüz seyirci alınması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve 'kapasite üstü ve usulsüz seyirci alınması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün 05.02.2020 tarihinde oynanan GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Demir Grup Sivasspor Kulübü futbolcusu Isaac Cofıe'nin 06.02.2020 tarihinde oynanan Fraport-TAV Antalyaspor -Demir Grup Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 07.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Altay Kulübü'nün A Takım Listesinde 15-21 yaşları arasında 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli 4 futbolcu bildirilmesi gerekirken 3 futbolcu bildirilmesi suretiyle 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü Ek-2 m.2 uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Ekol Göz Menemenspor Kulübü'nün A Takım Listesinde 15-21 yaşları arasında 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli 4 futbolcu bildirilmesi gerekirken 3 futbolcu bildirilmesi suretiyle 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü Ek-2 m.2 uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Keçiörengücü Kulübü'nün A Takım Listesinde 15-21 yaşları arasında 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli futbolcu bildirilmemesi suretiyle 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü Ek-2 m.2 uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Cizrespor Kulübü'nün 03.02.2020 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Cizrespor Kulübü Başkanı Maruf Sevinç'in 03.02.2020 tarihinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan ve 07.02.2020 tarihinde medyaya yaptığı 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fraport-TAV Antalyaspor Kulübü'nün 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 11/3, 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş A.Ş. Kulübü'nün 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Çaykur Rizespor A.Ş. Kulübü'nün 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Demir Grup Sivasspor Kulübü'nün 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 11/3, 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray A.Ş. Kulübü'nün 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 11/3, 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın, 11/3, 14/5, 18/b-ç, 19/1 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Göztepe A.Ş. Kulübü'nün 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

HES Kablo Kayserispor Kulübü'nün 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 11/3, 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın,11/3,18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 11/3, 19/1 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MKE Ankaragücü Kulübü'nün 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor A.Ş. Kulübü'nün 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Yukatel Denizlispor Kulübü'nün 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın, 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'nün 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 11/3, 18/b- ç, 19/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Ekol Hastanesi Balıkesirspor Kulübü'nün 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın, 11/3, 14/5 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Ekol Göz Menemenspor Kulübü'nün 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın, 11/3 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

İstanbulspor A.Ş. Kulübü'nün 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın, 11/3 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Manisa Futbol Kulübü'nün 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın, 18/ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Piserro Kahramanmaraşspor Kulübü'nün 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın, 14/5 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Yılport Samsunspor Kulübü'nün 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın, 14/5 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Bayrampaşa Spor A.Ş. Kulübü'nün 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın, 14/5 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Menajer Aras Şener'in 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Menajer Batur Altıparmak'ın 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Menajer Cem Karğın'ın 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Menajer Cemal Taşlı'nın 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Menajer Erol Sökmen'in 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Menajer Güney Adatepe'nin 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 16/1(d,g), 16/2 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Menajer Haluk Canatar'ın 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Menajer Necdet Ergezen'in 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 21. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Menajer Mehmet Ali Çalışkan'ın 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı ve 21. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Menajer Merdan Geyik'in 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Menajer Orhun Pouralizadeh'in 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 13/2, 14/5 ve 21. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Menajer Serkan Karaduman'ın 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Futbolcu Emre Akbaba'nın 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 17/1-b ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Futbolcu Fatih Gül'ün 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 17/1-c ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Futbolcu Gökhan Akkan'ın 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 17/1-c ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Futbolcu Muğdat Çelik'in 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 17/1-c ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Futbolcu Muhammed Enes Durmuş'un 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 13/2 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

(İHA)