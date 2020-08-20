13 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden cezai işlem uygulandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri hız kırmızı ışık ihlalinden 3 bin 744 TL cezai işlem uyguladı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri kırmızı ışık ihlali denetimleri gerçekleştirdi. Polis ekipleri kırmızı ışık ihlali denetimlerinde 3 araç plakasına 864 TL 10 araç sürücüsüne ise 2 bin 880 TL olmak üzere toplamda 3 bin 744 TL cezai işlem uygulandı. Denetimlerin gün içinde farklı noktalarda da devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK