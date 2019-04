13. Tarım Fuarı Açılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından 13. sü düzenlenecek olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı 10 Nisan Çarşamba günü kapılarını açıyor.

Mişmiş Park Fuar alanında yapılacak olan fuar 14 Nisan'a kadar sürecek. Fuara 35 ilden 150 firma katılacak.



Fuarla ilgili konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın, Tarım Fuarının her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı etkinlere sahne olacağını söyledi. Akın, "Fuar süresince üretici birlikler tarafından fuara katılan ziyaretçilere çeşitli ikramlar gerçekleştirilecek. Fuar, Tarım İl Müdürlüğü ve yetiştirici birliklerin yarışmalarına, etkinlik ve ikramlarına sahne olacak" dedi.



150 firmanın fuarda stant açacağını söyleyen Akın, fuar çalışmaları kapsamında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 35 il ile birlikte Akdeniz Bölgesi'ndeki Adana, Osmaniye, Mersin, Hatay illerinin ziyaret edildiğini belirti.



Akın, bu illerdeki ticaret ve sanayi odaları, tarım il müdürlükleri, ziraat odaları, üretici birlikler ile illerin önde gelen tarım firmalarının ziyaret edilip fuara davet edildiğini dile getirdi.



Fuar alanına ücretsiz ulaşım



Öte yandan fuar her gün 10: 00 ile 19: 00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Fuar için her gün eski belediye binası önünden saat başı ücretsiz otobüs kaldırılacak, aynı zamanda Battalgazi, Yeşilyurt, Kale, Yazıhan, Akçadağ ilçe merkezlerinden de ücretsiz araç kaldırılacak. - MALATYA

