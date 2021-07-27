13. Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu 28 Kasım'da koşulacak

Katılımcı ülkeler ve sporcuların, yürütme kurulunun sonraki toplantılarıyla belirleneceği öğrenildi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı'nın da yer aldığı toplantıda, maratonun 21 kilometrelik parkuru incelendi.

Valiliğinin himayesinde, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yapılan 13. Tarsus Uluslararası Yarı Maratonu'nun yürütme kurulu toplantısı, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu başkanlığında gerçekleştirildi.

Mersin 'in Tarsus ilçesinde bu yıl 13. kez düzenlenecek Uluslararası Yarı Maraton, 28 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.

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