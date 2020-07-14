13 Temmuz 2020 Haberleri - Son Dakika

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Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı

Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu

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Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu

Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı

Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı

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