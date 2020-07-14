13 Temmuz 2020 Haberleri - Son Dakika

13 Temmuz 2020 Haberleri
13 Temmuz 2020 Manşet Haberleri.
- Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
- Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak
- Demet Akalın'ın derin göğüs dekolteli mayolu pozu göz kamaştırdı
- İsmi Fenerbahçe ile anılan Beşiktaşlı Gökhan Gönül: Neler olacağını sezon sonu göreceğiz
- TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
- Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti
- Trabzonspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu
- Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
- Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu
- Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
- Son Dakika: Sermaye Piyasası Kurulu, 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya ceza kesti
- Diş eti hastalığı tedavisi nasıl yapılır?
- Koronavirüs testi pozitif çıkan damadın düğün yaptığı köy karantinaya alındı
- Survivor finalistleri İstanbul'a geldi! Uçaktan inince büyük sevinç yaşadılar
- Glee dizisinin yıldızı Naya Rivera'nın kaybolduğu gölde bir cansız beden bulundu
- Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
- Yıldız basketbolcu Russell Westbrook koronavirüse yakalandı
- Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
- Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
- 'Metro hatlarındaki kesinti' iddiasına bakanlıktan yalanlama geldi
- Vezneciler'deki terör saldırısı davasında karar çıktı
- Azerbaycan'ın Ermenistan mevzilerini vurma anı havadan görüntülendi
- Rize'de sel suları nedeniyle merkezde bulunan bir köprü çöktü
- Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
- Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
- Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi
- 15 Temmuz şehitlerini anan Bakan Gül'ün gözleri doldu, boğazı düğümlendi
- Galatasaray, Al Nasr'da oynayan kiralık oyuncusu Maicon'u geri çağırdı
- David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Galatasaraylı Falcao'yu istiyor
- Antrenmana katılmayan Emre Çolak, kadro dışı kalma tehlikesiyle karşı karşıya
- AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek
- Aracından düşen sürücü, piknik yapanların arasına böyle girdi
- DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun 'pandemiyi bastırmak' olduğunu söyledi
- Eski Beşiktaşlı Alvaro Negredo, Cadiz'e transfer oldu
- Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı
- Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı
- Nüfus müdürlüğünde, 'Eşim koronavirüslü, size de koronavirüs hediye getirdim' diye bağırınca büyük panik yaşandı
- Fenerbahçe'nin gündemindeki Diego Perotti'nin babası: Transfer teklifi yapıldı
- Trafikte dehşet anları! Tartıştığı kişiyi elinde bıçakla böyle kovaladı
- Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 00:15
Son Dakika 23:54 Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları 23:07 TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı 23:05 21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu 22:55 Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 22:43 Son Dakika: Sermaye Piyasası Kurulu, 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya ceza kesti 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk