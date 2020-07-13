13 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Teknik Analiz
02:00 Watford - Newcastle United
02:00 Stadyum
03:40 Stadyum
04:20 Watford - Newcastle United
06:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Watford - Newcastle United
07:00 Süper Lig Özetler
07:20 TFF 1. Lig Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 İlk Baskı
08:40 Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Teknik Analiz
09:30 Stadyum
10:15 La Liga Özetler
10:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
11:00 Spor Manşet
11:50 Takvim Yaprakları
11:55 Hava Durumu
12:00 Ustalara Saygı
12:30 Süper Lig Özetler
12:50 Efsanelerin İzinde
12:55 Takvim Yaprakları
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Spor Kitaplığı
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Gündem Futbol
14:00 Watford - Newcastle United
15:40 La Liga Özetler
15:55 Efsanelerin İzinde
15:55 Spor Kitaplığı
16:00 Spor Bülteni
16:30 Spor Hafta Sonu
16:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
18:00 Spor Merkezi
18:30 Dakika Skor
20:20 Aktüel Futbol
20:30 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar
20:55 Takvim Yaprakları
21:00 Dakika Skor
22:40 Stadyum