13 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

13 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı

13 Temmuz 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

Ne diyeceği merak konusuydu! İmamoğlu, Ayasofya'nın cami olmasına ilişkin suskunluğunu bozdu
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Teknik Analiz

02:00 Watford - Newcastle United

02:00 Stadyum

03:40 Stadyum

04:20 Watford - Newcastle United

06:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Watford - Newcastle United

07:00 Süper Lig Özetler

07:20 TFF 1. Lig Özetler

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 İlk Baskı

08:40 Süper Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Orhan Ayhan'la

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Teknik Analiz

09:30 Stadyum

10:15 La Liga Özetler

10:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

11:00 Spor Manşet

11:50 Takvim Yaprakları

11:55 Hava Durumu

12:00 Ustalara Saygı

12:30 Süper Lig Özetler

12:50 Efsanelerin İzinde

12:55 Takvim Yaprakları

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:55 Spor Kitaplığı

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Gündem Futbol

14:00 Watford - Newcastle United

15:40 La Liga Özetler

15:55 Efsanelerin İzinde

15:55 Spor Kitaplığı

16:00 Spor Bülteni

16:30 Spor Hafta Sonu

16:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

18:00 Spor Merkezi

18:30 Dakika Skor

20:20 Aktüel Futbol

20:30 2018 Dünya Kupası En Güzel Kurtarışlar

20:55 Takvim Yaprakları

21:00 Dakika Skor

22:40 Stadyum

Trt, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 13 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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Son Dakika

07:49 Ne diyeceği merak konusuydu! İmamoğlu, Ayasofya'nın cami olmasına ilişkin suskunluğunu bozdu 07:37 Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi! 07:37 Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi 07:30 Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı 00:35 Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu 00:16 Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler 23:19 Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor 22:30 İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı 22:09 Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur 21:01 Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü 20:05 Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı 19:43 Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı 19:13 Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti 17:33 Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı 17:05 Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Ne diyeceği merak konusuydu! İmamoğlu, Ayasofya'nın cami olmasına ilişkin suskunluğunu bozdu
07:49
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
07:37
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
07:37
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı
07:30
Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu
00:35
Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler
00:16
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
23:19
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
22:30
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
22:09
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
21:01
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